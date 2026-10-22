Inaugurarán la pavimentación de la Ruta 23 en la Patagonia: conecta dos localidades clave y promete impulsar el turismo en la región.

El Gobierno Provincial de Neuquén anunció la inauguración de la pavimentación de la Ruta 23, el corredor turístico más importante de la provincia que conecta las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia.

La obra, que forma parte del Plan Vial Neuquén 2026 , promete mejorar la conexión de toda la región y fortalecer el desarrollo turístico y productivo.

Inaugurarán la pavimentación de la Ruta 23 en la Patagonia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que el 20 de enero se inaugurará el asfalto entre Aluminé y Villa Pehuenia.

“El 20 de enero vamos a inaugurar el asfaltado de la ruta 23 entre Villa Pehuenia y Aluminé, incluso con un puente nuevo sobre el arroyo Rebolledo ”, señaló.

Inaugurarán la pavimentación de la Ruta 23 en la Patagonia: conecta dos localidades clave y promete impulsar el turismo en la región. X: @Rolo_Figueroa

Según explicó, un primer tramo de 38 kilómetros ya está totalmente pavimentado. En tanto, el segundo tramo, entre Puesto Jara y Litrán, avanza a buen ritmo y a la altura de Bajada de los Ñires se continúa la colocación de la carpeta asfáltica, la capa superior del pavimento sobre la que circulan los vehículos.

Se trata de una obra estratégica porque conecta localidades como:

Villa Pehuenia.

Aluminé.

Pilo Lil.

Junín de los Andes.

Además, vincula pasos internacionales importantes como Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

LA RUTA 23 AVANZA Y CONECTA AL PEHUÉN



Seguimos pavimentando el segundo tramo de la Ruta Provincial 23, entre Puesto Jara y Litrán. A la altura de Bajada de los Ñires, avanzamos con la colocación de la carpeta asfáltica, una obra que fortalece la integración territorial y conecta… pic.twitter.com/WOxN4UOqZt — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 17, 2026

De qué se trata el Plan Vial Neuquén 2026

El anuncio de la inauguración forma parte del Plan Vial Neuquén 2026, que contempla la intervención de 2.050 kilómetros de rutas provinciales mediante obras de pavimentación y repavimentación destinadas a mejorar las condiciones de seguridad vial en la región: fortalecer la accesibilidad, facilitar las conexiones entre regiones y fomentar el desarrollo de la actividad turística y productiva vía terrestre.

“Estamos ejecutando más de 1.000 kilómetros de rutas, una extensión equivalente a todo lo pavimentado en la historia de Neuquén porque es el cambio que propusimos y que estamos haciendo realidad: 1000 días, 1000 razones, 1000 obras”, señaló el gobernador provincial.