Luego de que River Plate derrotara al Rosario Central de Di María en un partido polémico y lleno de emoción, se confirmó uno de los dos finalistas. Luego, Belgrano hizo lo propio por penales, contra Argentinos Juniors en la Paternal. De esta forma,se conoció que ambos equipos volverán a jugar un partido decisivo a 15 años de la histórica promoción. Sin embargo, como si la final y el recuerdo del encuentro que sentenció a los millonarios al descenso no fueran suficientes, el partido de esta semana, tendrá muchos más condimentos La definición del Torneo Apertura 2026 ya tiene todo confirmado para el esperado cruce entre River Plate y Belgrano. El partido decisivo se disputará el próximo domingo 24 de mayo en un escenario no tan neutral, ya que será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ex estadio Chateau Carreras se ubica a pocos metros de Alberdi, el barrio natal del club pirata cordobés. De esta forma, el equipo dirigido por Zielinski verá su ciudad teñirse de rojo y blanco con una masiva convocatoria de hinchas del millonario, pero será en una localidad donde se hará sentir el fervor cordobés. El pitazo inicial está programado para las 15:30 horas, momento en el que ambos equipos saltarán al campo de juego del Kempes. Este estadio mundialista contará con la presencia de las dos parcialidades en las tribunas. Para quienes decidan seguir las acciones desde sus hogares, el trascendental encuentro contará con una amplia cobertura televisiva en directo. La transmisión oficial estará a cargo de las señales codificadas de TNT Sports y ESPN Premium. Los precios y la venta oficial de las entradas todavía no están confirmados, aunque se sabe que habrá una preventa para los hinchas que cuentan con Naranja X a partir del martes 19 de mayo a las 14:00 horas. Ambos planteles afrontarán este compromiso con bajas de peso debido a suspensiones y lesiones sufridas en las exigentes semifinales previas. Por su lado, River ya sabe que no cuenta con tres titulares clave: Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. Por su parte, Belgrano no contará con Federico Ricca suspendido, mieintras que Lucas Zelarrayán y Lisandro López se encuentran en revisión. Estas ausencias, más las que devengan de los partidos que ambos tienen esta semana, obligarán a los entrenadores a realizar variantes tácticas de último momento en sus alineaciones. Por último, este partido no solo definirá el título del Apertura, sino también el primer clasificado a la Copa Libertadores 2027. Vale aclarar que River no la está jugando durante este 2026 tras 11 años consecutivos participando en los que se coronó campeón dos veces.