Cuando el pronóstico del tiempo anuncia lluvias y hay planes al aire libre, muchas personas buscan alternativas para “espantar” el mal clima.

Entre ellas, aparecen rituales que, si bien no tienen aval científico, forman parte de creencias populares muy difundidas y se realizan con la intención de atraer buen tiempo y energías positivas.

Ritual para que no llueva: qué se necesita

Para llevar a cabo este ritual no hacen falta elementos complejos. Solo se requieren objetos fáciles de conseguir:

Un plato blanco

Sal gruesa

Una vela blanca

Un papel

Una lapicera

Paso a paso: cómo hacer el ritual para que no llueva

Se recomienda realizar el ritual el viernes por la mañana o el día previo a la actividad importante. El momento ideal es cuando el ambiente está tranquilo y sin interrupciones.

Preparar el plato con sal

Colocar el plato blanco sobre una mesa y armar un pequeño círculo con sal gruesa en el centro. La sal, según las creencias populares, ayuda a absorber energías negativas.

Encender la vela blanca

Ubicar la vela en el centro del círculo de sal y encenderla con cuidado. La vela blanca suele asociarse con la claridad, la armonía y la protección.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

Escribir la intención

En el papel, escribir una frase clara y en positivo, por ejemplo: “que el fin de semana transcurra con buen clima y sin lluvias”.

Concentrarse y visualizar

Sostener el papel entre las manos durante unos minutos, cerrar los ojos y visualizar el cielo despejado y las actividades realizándose sin inconvenientes.

Para cerrar el ritual, asegurate de que la vela se consuma por completo o apagala con cuidado. El papel puede guardarse hasta que termine el fin de semana o desecharse una vez cumplido el objetivo.

Freepik

Más trucos para alejar el mal clima

Además del ritual principal, existen otras creencias populares que muchas personas ponen en práctica cuando el pronóstico anuncia lluvias y hay planes al aire libre.

Dar vuelta la imagen de Santa Clara

Es uno de los trucos más conocidos. Consiste en colocar una estampa o imagen de Santa Clara boca abajo para pedir que no llueva durante un evento importante.

Clavar un cuchillo en la tierra

Según la creencia popular, enterrar un cuchillo con la hoja hacia abajo ayuda a “cortar” la lluvia y alejar las tormentas.

Colocar un huevo en un vaso con agua

Se deja un huevo crudo dentro de un vaso con agua, cerca de una ventana, con la intención de absorber la energía del mal clima.

Esparcir sal gruesa en puertas o ventanas

La sal es utilizada en muchos rituales simbólicos para proteger el hogar y bloquear energías negativas, incluida la lluvia.