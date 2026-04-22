La polémica por presuntas irregularidades académicas dentro del Gobierno de Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien aseguró haber sido objeto de presiones internas luego de advertir inconsistencias en la hoja de vida de Juliana Guerrero. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 En una entrevista con la revista Semana, la gerente del Fondo de Adaptación sostuvo que detectó posibles irregularidades en los títulos universitarios de Guerrero cuando cumplía funciones relacionadas con la revisión de perfiles y nombramientos en el Ejecutivo. Sus declaraciones incluyen la exposición de chats y documentos que, según afirmó, respaldan sus denuncias. El caso tomó relevancia pública luego de que la congresista Jennifer Pedraza difundiera información adicional que reforzaría las sospechas. En ese contexto, Rodríguez afirmó que sus advertencias generaron tensiones internas y derivaron en enfrentamientos dentro del Gobierno. Rodríguez aseguró que, tras detectar inconsistencias en la formación académica de Guerrero, comenzó a enfrentar presiones dentro del Gobierno. Según relató, su rol implicaba revisar hojas de vida y validar perfiles, lo que la llevó a identificar irregularidades que decidió reportar pese a las consecuencias internas. “Desde ese momento me gané mi peor enemiga”, afirmó la funcionaria, en referencia a Guerrero. Además, sostuvo que las tensiones se mantuvieron en el tiempo y que, incluso, se tradujeron en lo que describió como una “guerra fría” dentro de la administración, marcada por desacuerdos éticos sobre distintos nombramientos. De acuerdo con Rodríguez, las dudas surgieron cuando inicialmente se publicó una hoja de vida en la que Guerrero no figuraba como profesional. Días después, según su versión, aparecieron títulos que generaron sospechas por los tiempos en los que habrían sido obtenidos. “¿Quién se va a graduar en menos de 15 días? O sea, nadie”, cuestionó. La funcionaria indicó que estos elementos la llevaron a concluir que los documentos presentaban inconsistencias, lo que derivó en su oposición a ese y otros nombramientos por motivos éticos. Las presuntas irregularidades estarían relacionadas con certificados expedidos por la Fundación Universitaria San José, entidad que quedó en el centro del debate tras la difusión de documentos que pondrían en duda la validez de algunos títulos. Rodríguez explicó que, tras revisar la información disponible, encontró elementos que no coincidían con los procesos académicos habituales. Esto reforzó sus sospechas y motivó la denuncia interna que, posteriormente, se haría pública con la intervención de otros actores políticos. La funcionaria también señaló que informó al presidente Petro sobre las inconsistencias antes de que el caso se hiciera público. Según su testimonio, el mandatario habría preferido no profundizar en el tema en ese momento, lo que dejó el asunto sin una resolución inmediata. Con la difusión de nuevas pruebas y el crecimiento del escándalo, el Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre los controles en los procesos de nombramiento. Las denuncias de Rodríguez reavivan el debate sobre la transparencia en la verificación de hojas de vida y los estándares éticos en la administración pública.