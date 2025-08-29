Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 0905 (Gato).

1° 0905 11° 3124 2° 4508 12° 2848 3° 3385 13° 6947 4° 4201 14° 2688 5° 5858 15° 3682 6° 4195 16° 8735 7° 3834 17° 1372 8° 1930 18° 3447 9° 0963 19° 6472 10° 6358 20° 8603

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.