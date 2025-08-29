Edición: Argentina
Información General
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del viernes 29 de agosto

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 0905 (Gato).

 1°0905 11°3124 
 4508  12°2848
 3°3385  13°6947 
 4201  14°2688 
 5858  15°3682 
 6°4195  16°8735
 3834  17°1372 
 1930  18°3447 
 0963  19°6472 
 10°6358 20°8603 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

