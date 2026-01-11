Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3809 (Arroyo).

1° 3809 11° 4370 2° 2725 12° 7251 3° 8865 13° 8190 4° 8313 14° 8538 5° 5100 15° 0470 6° 8897 16° 3778 7° 8726 17° 3410 8° 4383 18° 3590 9° 0914 19° 4409 10° 2977 20° 1276

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.