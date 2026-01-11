En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3809 (Arroyo).

 1°3809 11°4370 
 2725  12°7251
 3°8865  13°8190 
 8313  14°8538 
 5100  15°0470 
 6°8897  16°3778
 8726  17°3410 
 4383  18°3590 
 0914  19°4409 
 10°2977 20°1276 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

