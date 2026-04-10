La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 9 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 9 de abril de 2026. A la cabeza salió el 7177 (Pierna Mujer). Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento. El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.