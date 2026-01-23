En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5272 (Sorpresa).

 1°5272 11°5582 
 8705  12°2921
 3°7626  13°5624 
 4636  14°9828 
 2795  15°4798 
 6°4011  16°2794
 0293  17°2796 
 2756  18°1630 
 9491  19°8756 
 10°6206 20°4462 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

