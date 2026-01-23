Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5272 (Sorpresa).

1° 5272 11° 5582 2° 8705 12° 2921 3° 7626 13° 5624 4° 4636 14° 9828 5° 2795 15° 4798 6° 4011 16° 2794 7° 0293 17° 2796 8° 2756 18° 1630 9° 9491 19° 8756 10° 6206 20° 4462

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.