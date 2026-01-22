Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5389 (La Rata).

1° 5389 11° 3004 2° 0594 12° 0787 3° 3336 13° 9097 4° 7506 14° 8039 5° 1867 15° 7163 6° 6213 16° 6545 7° 8132 17° 4447 8° 7981 18° 0069 9° 0213 19° 4816 10° 1807 20° 4254

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.