Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5389 (La Rata).

 1°5389 11°3004 
 0594  12°0787
 3°3336  13°9097 
 7506  14°8039 
 1867  15°7163 
 6°6213  16°6545
 8132  17°4447 
 7981  18°0069 
 0213  19°4816 
 10°1807 20°4254 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

