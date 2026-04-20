La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 18 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 18 de abril de 2026. A la cabeza salió el 7630 (Santa Rosa). No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar. La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.