La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 17 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 17 de abril de 2026. A la cabeza salió el 1587 (Piojos). Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar. La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.