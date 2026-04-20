La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 18 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 18 de abril de 2026. A la cabeza salió el 1884 (La Iglesia). La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números. La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.