Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7716 (Anillo).

 1°7716 11°4474 
 7863  12°8560
 3°7813  13°7961 
 6989  14°8007 
 0307  15°0322 
 6°8160  16°0076
 9858  17°1444 
 8316  18°2901 
 7576  19°9442 
 10°6532 20°3566 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

