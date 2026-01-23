Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7716 (Anillo).

1° 7716 11° 4474 2° 7863 12° 8560 3° 7813 13° 7961 4° 6989 14° 8007 5° 0307 15° 0322 6° 8160 16° 0076 7° 9858 17° 1444 8° 8316 18° 2901 9° 7576 19° 9442 10° 6532 20° 3566

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.