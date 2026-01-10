En esta noticia ¿Qué significa soñar con dinero?

En este sábado, 10 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3432 - Dinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 10 de enero

1° 3432 11° 3694 2° 9946 12° 8437 3° 9054 13° 9066 4° 7198 14° 4110 5° 7235 15° 1676 6° 7748 16° 4527 7° 2224 17° 8298 8° 8176 18° 1620 9° 2189 19° 8172 10° 4625 20° 2659

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le das a ti mismo y a tus habilidades. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus metas y aspiraciones en la vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.