En esta noticia
En este sábado, 10 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3432 - Dinero
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 10 de enero
|1°
|3432
|11°
|3694
|2°
|9946
|12°
|8437
|3°
|9054
|13°
|9066
|4°
|7198
|14°
|4110
|5°
|7235
|15°
|1676
|6°
|7748
|16°
|4527
|7°
|2224
|17°
|8298
|8°
|8176
|18°
|1620
|9°
|2189
|19°
|8172
|10°
|4625
|20°
|2659
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento personal.
Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le das a ti mismo y a tus habilidades. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus metas y aspiraciones en la vida.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.