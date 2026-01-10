En esta noticia

En este sábado, 10 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3432 - Dinero

Te puede interesar

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 10 de enero

 1°3432 11°3694
 9946  12°8437
 3°9054 13°9066 
 7198  14°4110 
 7235  15°1676 
 6°7748  16°4527
 2224  17°8298 
 8176  18°1620 
 2189  19°8172 
 10°4625 20°2659 

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le das a ti mismo y a tus habilidades. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus metas y aspiraciones en la vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Ni harina ni azúcar: cómo elaborar unos panqueques nutritivos para la merienda o el mate