En este jueves, 8 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2656 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero
|1°
|2656
|11°
|7184
|2°
|6669
|12°
|2887
|3°
|0343
|13°
|9874
|4°
|8798
|14°
|8317
|5°
|6660
|15°
|5390
|6°
|6239
|16°
|1449
|7°
|4645
|17°
|4237
|8°
|2972
|18°
|3071
|9°
|4750
|19°
|8823
|10°
|5164
|20°
|1140
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.
Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.