En esta noticia

En este jueves, 8 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2656 - La Caída

Te puede interesar

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y elaborado en minutos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero

 1°2656 11°7184
 6669  12°2887
 3°0343 13°9874 
 8798  14°8317 
 6660  15°5390 
 6°6239  16°1449
 4645  17°4237 
 2972  18°3071 
 4750  19°8823 
 10°5164 20°1140 

Te puede interesar

Tras 30 años, amplían un shopping emblemático de Buenos Aires: cuál es la inversión millonaria que renovará el centro comercial

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Orgullo latinoamericano: construirán el puente más extenso de la región que superará al legendario Golden Gate de San Francisco