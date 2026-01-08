En esta noticia

En este jueves, 8 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7641 - El Cuchillo

Te puede interesar

Inauguran el primer tren panorámico nocturno: exhibe un fenómeno singular en el mundo y atravesará paisajes bellos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero

 1°7641 11°1539
 6344  12°8882
 3°9692 13°6987 
 3753  14°3891 
 5901  15°3062 
 6°6545  16°0432
 9282  17°6919 
 7877  18°8535 
 2255  19°7032 
 10°3540 20°1380 

Te puede interesar

Adiós Starlink para siempre: el innovador sistema de Elon Musk que será diez veces más veloz y dominará el planeta

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o mantener relaciones.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede indicar que el soñador se siente amenazado o que necesita protegerse de alguna forma en su entorno.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Argentina construirá un tranvía de u$s 500 millones: unirá una ciudad entera de norte y sur en solo 10 minutos