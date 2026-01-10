En esta noticia
En este viernes, 9 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4094 - Cementerio
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero
|1°
|4094
|11°
|1639
|2°
|0148
|12°
|3186
|3°
|0672
|13°
|8582
|4°
|9075
|14°
|9137
|5°
|2154
|15°
|2847
|6°
|0034
|16°
|6619
|7°
|0360
|17°
|3670
|8°
|6742
|18°
|7388
|9°
|3913
|19°
|6464
|10°
|9757
|20°
|1068
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida o la necesidad de dejar atrás situaciones pasadas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de pérdida o el deseo de cerrar ciclos.
Además, el cementerio en los sueños puede representar la introspección y la reflexión sobre la mortalidad. Puede ser un llamado a valorar el presente y a reconciliarse con el pasado.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.