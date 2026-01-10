En esta noticia

En este viernes, 9 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4094 - Cementerio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

 1°4094 11°1639
 0148  12°3186
 3°0672 13°8582 
 9075  14°9137 
 2154  15°2847 
 6°0034  16°6619
 0360  17°3670 
 6742  18°7388 
 3913  19°6464 
 10°9757 20°1068 

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida o la necesidad de dejar atrás situaciones pasadas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de pérdida o el deseo de cerrar ciclos.

Además, el cementerio en los sueños puede representar la introspección y la reflexión sobre la mortalidad. Puede ser un llamado a valorar el presente y a reconciliarse con el pasado.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

