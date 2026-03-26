Este jueves, 26 de marzo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1562 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.24%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -0.55%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del euro en relación al dólar en ambos períodos. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto indicaría una posible pérdida de confianza en la moneda o un aumento en la oferta. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también podría reflejar un equilibrio en el mercado, donde la oferta y la demanda se mantienen constantes. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.15%, es menor que la volatilidad anual del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.