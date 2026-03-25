En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, conocé EN VIVO los resultados de casa sorteo de la Quiniela de Santa Fe. Actualizamos jugada por jugada, desde la previa hasta el nocturno, con los números ganadores confirmados.