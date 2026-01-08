En esta noticia
En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2123 - Cocinero
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero
|1°
|2123
|11°
|1961
|2°
|8085
|12°
|2600
|3°
|6609
|13°
|4015
|4°
|4626
|14°
|0642
|5°
|0423
|15°
|6427
|6°
|3323
|16°
|3784
|7°
|8591
|17°
|6259
|8°
|0741
|18°
|5822
|9°
|7347
|19°
|9827
|10°
|9938
|20°
|5852
¿Qué significa soñar con cocinero?
Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para lograr lo que anhelas.
Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones o aspectos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que necesitas para sentirte completo y satisfecho en tu entorno personal y emocional.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.