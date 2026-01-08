En esta noticia ¿Qué significa soñar con cocinero?

En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2123 - Cocinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero

1° 2123 11° 1961 2° 8085 12° 2600 3° 6609 13° 4015 4° 4626 14° 0642 5° 0423 15° 6427 6° 3323 16° 3784 7° 8591 17° 6259 8° 0741 18° 5822 9° 7347 19° 9827 10° 9938 20° 5852

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para lograr lo que anhelas.

Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones o aspectos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que necesitas para sentirte completo y satisfecho en tu entorno personal y emocional.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.