En esta noticia
En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9533 - Cristo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero
|1°
|9533
|11°
|8841
|2°
|5738
|12°
|0264
|3°
|8899
|13°
|8324
|4°
|3569
|14°
|3835
|5°
|0750
|15°
|9135
|6°
|4772
|16°
|5230
|7°
|9216
|17°
|6181
|8°
|4699
|18°
|4136
|9°
|5508
|19°
|2390
|10°
|8850
|20°
|3764
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y propósito en la vida.
Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo invita a la reflexión sobre las propias creencias y valores, así como a la posibilidad de transformación personal.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.