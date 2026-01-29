En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9533 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero

1° 9533 11° 8841 2° 5738 12° 0264 3° 8899 13° 8324 4° 3569 14° 3835 5° 0750 15° 9135 6° 4772 16° 5230 7° 9216 17° 6181 8° 4699 18° 4136 9° 5508 19° 2390 10° 8850 20° 3764

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y propósito en la vida.

Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo invita a la reflexión sobre las propias creencias y valores, así como a la posibilidad de transformación personal.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.