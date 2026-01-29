En esta noticia

En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9533 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero

 1°9533 11°8841
 5738  12°0264
 3°8899 13°8324 
 3569  14°3835 
 0750  15°9135 
 6°4772  16°5230
 9216  17°6181 
 4699  18°4136 
 5508  19°2390 
 10°8850 20°3764 

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y propósito en la vida.

Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo invita a la reflexión sobre las propias creencias y valores, así como a la posibilidad de transformación personal.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

