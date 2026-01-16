En esta noticia ¿Qué significa soñar con lombriz?

En este jueves, 15 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8366 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 15 de enero

1° 8366 11° 5970 2° 1377 12° 7377 3° 6217 13° 8986 4° 9995 14° 3393 5° 3314 15° 6354 6° 6229 16° 8885 7° 8330 17° 1763 8° 6173 18° 3265 9° 7375 19° 0097 10° 4515 20° 2414

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Estas criaturas a menudo representan la transformación y el proceso de descomposición, lo que sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida.

Además, las lombrices en los sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Este tipo de sueño puede indicar que hay aspectos de tu vida que necesitan atención o que te sientes expuesto a situaciones incómodas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.