Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3493 (Enamorado) y las letras son: D K V W.

1° 3493 11° 1797 2° 5975 12° 0689 3° 9993 13° 5371 4° 2203 14° 3937 5° 6242 15° 8675 6° 6627 16° 5449 7° 5453 17° 6872 8° 6588 18° 8901 9° 1807 19° 5367 10° 5379 20° 0040

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 7 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 3505 - Gato.

1° 3505 11° 8572 2° 3286 12° 5319 3° 0572 13° 5492 4° 9644 14° 6259 5° 9450 15° 3310 6° 0212 16° 5634 7° 8646 17° 1648 8° 4480 18° 1049 9° 4581 19° 0991 10° 0106 20° 2179

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.