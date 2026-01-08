En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3493 (Enamorado) y las letras son: D K V W.
|1°
|3493
|11°
|1797
|2°
|5975
|12°
|0689
|3°
|9993
|13°
|5371
|4°
|2203
|14°
|3937
|5°
|6242
|15°
|8675
|6°
|6627
|16°
|5449
|7°
|5453
|17°
|6872
|8°
|6588
|18°
|8901
|9°
|1807
|19°
|5367
|10°
|5379
|20°
|0040
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 7 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 3505 - Gato.
|1°
|3505
|11°
|8572
|2°
|3286
|12°
|5319
|3°
|0572
|13°
|5492
|4°
|9644
|14°
|6259
|5°
|9450
|15°
|3310
|6°
|0212
|16°
|5634
|7°
|8646
|17°
|1648
|8°
|4480
|18°
|1049
|9°
|4581
|19°
|0991
|10°
|0106
|20°
|2179
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con enamorado?
Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.
Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.