Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3493 (Enamorado) y las letras son: D K V W.

 1°3493 11°1797 
 5975  12°0689
 3°9993  13°5371 
 2203  14°3937 
 6242  15°8675 
 6°6627  16°5449
 5453  17°6872 
 6588  18°8901 
 1807  19°5367 
 10°5379  20°0040 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 7 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 3505 - Gato.

 1°3505 11°8572 
 3286   12°5319
 3°0572  13°5492 
 9644  14°6259 
 9450  15°3310 
 6°0212  16°5634
 8646  17°1648 
 4480  18°1049 
 4581  19°0991 
 10°0106  20°2179 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.