Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5316 (Anillo) y las letras son: I I S W.

 1°5316 11°3597 
 6727  12°7441
 3°8690  13°6387 
 4993  14°2765 
 8387  15°2425 
 6°7213  16°6524
 9260  17°5904 
 4557  18°1950 
 5605  19°0006 
 10°0989  20°6205 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 8648 - Muerto que habla.

 1°8648 11°9064 
 4478   12°5657
 3°6597  13°5383 
 3077  14°8169 
 2358  15°7159 
 6°4448  16°1049
 0662  17°1246 
 2742  18°6822 
 8188  19°0880 
 10°1963  20°9054 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien.

Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, puede sugerir que el soñador está en un momento de su vida donde se están cerrando ciclos o comenzando nuevos, enfatizando la importancia de las decisiones que se tomen.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.