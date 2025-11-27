Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5316 (Anillo) y las letras son: I I S W.

1° 5316 11° 3597 2° 6727 12° 7441 3° 8690 13° 6387 4° 4993 14° 2765 5° 8387 15° 2425 6° 7213 16° 6524 7° 9260 17° 5904 8° 4557 18° 1950 9° 5605 19° 0006 10° 0989 20° 6205

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 8648 - Muerto que habla.

1° 8648 11° 9064 2° 4478 12° 5657 3° 6597 13° 5383 4° 3077 14° 8169 5° 2358 15° 7159 6° 4448 16° 1049 7° 0662 17° 1246 8° 2742 18° 6822 9° 8188 19° 0880 10° 1963 20° 9054

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien.

Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, puede sugerir que el soñador está en un momento de su vida donde se están cerrando ciclos o comenzando nuevos, enfatizando la importancia de las decisiones que se tomen.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.