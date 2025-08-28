Edición: Argentina
Información General
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del jueves 28 de agosto

Ya están los resultados del sorteo más reciente de la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 28 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 7997 (Mesa) y las letras son: A E P S.

 1°7997 11°5302 
 9047  12°0620
 3°6379  13°6041 
 4367  14°4576 
 0336  15°4370 
 6°2389  16°2714
 6375  17°2916 
 6981  18°1250 
 6447  19°5526 
 10°9821  20°1347 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 28 de agosto. A la cabeza salió el número 6866 - Lombriz.

 1°6866 11°8402 
 3461   12°5346
 3°4516  13°2186 
 8234  14°4224 
 1947  15°3260 
 6°2791  16°5165
 9921  17°5614 
 0854  18°2655 
 4554  19°8163 
 10°9342  20°8467 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar problemas o tensiones que necesitan ser abordados.


¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar la necesidad de deshacerse de lo negativo y permitir que nuevas oportunidades crezcan. Este tipo de sueño puede ser una invitación a reflexionar sobre lo que debemos soltar para avanzar en nuestro camino personal.

