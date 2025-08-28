Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del jueves 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 28 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 7997 (Mesa) y las letras son: A E P S.

1° 7997 11° 5302 2° 9047 12° 0620 3° 6379 13° 6041 4° 4367 14° 4576 5° 0336 15° 4370 6° 2389 16° 2714 7° 6375 17° 2916 8° 6981 18° 1250 9° 6447 19° 5526 10° 9821 20° 1347

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 28 de agosto. A la cabeza salió el número 6866 - Lombriz.

1° 6866 11° 8402 2° 3461 12° 5346 3° 4516 13° 2186 4° 8234 14° 4224 5° 1947 15° 3260 6° 2791 16° 5165 7° 9921 17° 5614 8° 0854 18° 2655 9° 4554 19° 8163 10° 9342 20° 8467

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar problemas o tensiones que necesitan ser abordados.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día.



Además, las lombrices en los sueños pueden indicar la necesidad de deshacerse de lo negativo y permitir que nuevas oportunidades crezcan. Este tipo de sueño puede ser una invitación a reflexionar sobre lo que debemos soltar para avanzar en nuestro camino personal.