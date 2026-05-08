Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 8 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0757 (El Jorobado) y las letras son: C F H K. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 8 de mayo. A la cabeza salió el número 1935 - Pajarito. Soñar con El Jorobado puede reflejar cargas emocionales, sensación de no encajar o miedo al juicio y un deseo de aceptación. También simboliza resiliencia y fuerza interior, invitando a mirar más allá de las apariencias y a reconocer tu propio valor. Soñar con Pajarito suele simbolizar inocencia, esperanza y nuevos comienzos; invita a cuidar ideas o vínculos frágiles. Si vuela libre, sugiere libertad y buenas noticias; si está herido o enjaulado, advierte miedos o limitaciones autoimpuestas.