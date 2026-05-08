La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este viernes, 8 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 2485 (Linterna). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con una linterna simboliza claridad, guía y búsqueda de respuestas. Indica una etapa de introspección en la que iluminas dudas y temores ocultos para comprenderte mejor y tomar decisiones más conscientes. Si la luz brilla con fuerza, hay confianza y avances; si es tenue o se apaga, advierte confusión, cansancio o necesidad de apoyo. El sueño te invita a enfocarte en lo esencial y a dar pasos con prudencia.