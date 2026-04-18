Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 17 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 4327 (El Peine) y las letras son: I C F F. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 17 de abril. A la cabeza salió el número 8566 - Lombriz. El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión. Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia personal o la imagen que se proyecta hacia los demás. Puede ser un llamado a prestar atención a la autoestima y a cómo se percibe uno mismo en el entorno social. Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día. Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una transformación personal. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres o relaciones tóxicas para dar paso a un nuevo crecimiento y desarrollo en nuestra vida.