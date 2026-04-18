La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 17 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 8186 (El Humo) y las letras son: G M N X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 17 de abril. A la cabeza salió el número 6185 - Linterna. Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud. Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o creencias que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro. Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre. Además, la linterna puede representar la iluminación de aspectos ocultos de la personalidad o de la vida del soñador. Indica un deseo de descubrir verdades internas y de enfrentar miedos o dudas que han permanecido en la oscuridad.