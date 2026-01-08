Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3343 (Balcón) y las letras son: E C Q V.

1° 3343 11° 0658 2° 9783 12° 5510 3° 2004 13° 3965 4° 1989 14° 1354 5° 9876 15° 0772 6° 4677 16° 1193 7° 5147 17° 9121 8° 5426 18° 3854 9° 3432 19° 6329 10° 1660 20° 0714

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 4699 - Hermano.

1° 4699 11° 1965 2° 9319 12° 3727 3° 4301 13° 1617 4° 6612 14° 8536 5° 7486 15° 0816 6° 7073 16° 2330 7° 6806 17° 4632 8° 2414 18° 0107 9° 1934 19° 4542 10° 9631 20° 1272

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoexploración y búsqueda de su identidad. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las dinámicas familiares y cómo estas influyen en la vida actual.