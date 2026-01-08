En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3343 (Balcón) y las letras son: E C Q V.

 1°3343 11°0658 
 9783  12°5510
 3°2004  13°3965 
 1989  14°1354 
 9876  15°0772 
 6°4677  16°1193
 5147  17°9121 
 5426  18°3854 
 3432  19°6329 
 10°1660  20°0714 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 4699 - Hermano.

 1°4699 11°1965 
 9319   12°3727
 3°4301  13°1617 
 6612  14°8536 
 7486  15°0816 
 6°7073  16°2330
 6806  17°4632 
 2414  18°0107 
 1934  19°4542 
 10°9631  20°1272 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoexploración y búsqueda de su identidad. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las dinámicas familiares y cómo estas influyen en la vida actual.