Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7379 (Ladrón) y las letras son: A D H L.
|1°
|7379
|11°
|3517
|2°
|4034
|12°
|8249
|3°
|0966
|13°
|1580
|4°
|1981
|14°
|0388
|5°
|3358
|15°
|9743
|6°
|9543
|16°
|8993
|7°
|7027
|17°
|3374
|8°
|9177
|18°
|0179
|9°
|5222
|19°
|8112
|10°
|1497
|20°
|8267
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 29 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 0623 - Cocinero.
|1°
|0623
|11°
|2168
|2°
|4141
|12°
|0582
|3°
|6052
|13°
|8849
|4°
|3420
|14°
|9652
|5°
|5408
|15°
|4607
|6°
|1260
|16°
|0764
|7°
|6319
|17°
|8075
|8°
|2613
|18°
|5635
|9°
|1622
|19°
|4867
|10°
|8487
|20°
|5887
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.
Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la confianza. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que falta o se ha perdido en la vida personal.
¿Qué significa soñar con cocinero?
Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.
Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr armonía y satisfacción emocional.