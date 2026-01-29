Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7379 (Ladrón) y las letras son: A D H L.

1° 7379 11° 3517 2° 4034 12° 8249 3° 0966 13° 1580 4° 1981 14° 0388 5° 3358 15° 9743 6° 9543 16° 8993 7° 7027 17° 3374 8° 9177 18° 0179 9° 5222 19° 8112 10° 1497 20° 8267

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 0623 - Cocinero.

1° 0623 11° 2168 2° 4141 12° 0582 3° 6052 13° 8849 4° 3420 14° 9652 5° 5408 15° 4607 6° 1260 16° 0764 7° 6319 17° 8075 8° 2613 18° 5635 9° 1622 19° 4867 10° 8487 20° 5887

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la confianza. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que falta o se ha perdido en la vida personal.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr armonía y satisfacción emocional.