Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 8332 (Dinero) y las letras son: A O P W.

1° 8332 11° 6609 2° 6043 12° 2456 3° 7213 13° 6746 4° 5225 14° 1861 5° 1073 15° 0082 6° 2261 16° 8905 7° 5338 17° 0048 8° 9314 18° 9731 9° 9199 19° 0371 10° 0357 20° 4608

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 5424 - Caballo.

1° 5424 11° 1565 2° 0055 12° 0420 3° 4862 13° 0121 4° 6691 14° 1128 5° 1293 15° 7748 6° 2076 16° 9280 7° 6099 17° 2678 8° 0041 18° 8842 9° 6018 19° 8393 10° 8660 20° 5138

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de reconocimiento y éxito personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar el poder y la influencia que uno desea tener. También puede indicar la valoración de uno mismo y la autoestima, sugiriendo que el soñador busca validar su propio valor a través de logros materiales.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de escapar de las limitaciones y alcanzar nuevas metas.

Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la sexualidad. Su presencia puede indicar un impulso interno hacia la aventura y la exploración de emociones profundas, sugiriendo que es momento de seguir tus instintos y deseos.