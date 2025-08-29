Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto

Descubrí los números que salieron en la Quiniela Nacional y Provincia este viernes.

Fuente:pixabay
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 8332 (Dinero) y las letras son: A O P W.

 1°8332 11°6609 
 6043  12°2456
 3°7213  13°6746 
 5225  14°1861 
 1073  15°0082 
 6°2261  16°8905
 5338  17°0048 
 9314  18°9731 
 9199  19°0371 
 10°0357  20°4608 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 5424 - Caballo.

 1°5424 11°1565 
 0055   12°0420
 3°4862  13°0121 
 6691  14°1128 
 1293  15°7748 
 6°2076  16°9280
 6099  17°2678 
 0041  18°8842 
 6018  19°8393 
 10°8660  20°5138 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de reconocimiento y éxito personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar el poder y la influencia que uno desea tener. También puede indicar la valoración de uno mismo y la autoestima, sugiriendo que el soñador busca validar su propio valor a través de logros materiales.


¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de escapar de las limitaciones y alcanzar nuevas metas.

Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la sexualidad. Su presencia puede indicar un impulso interno hacia la aventura y la exploración de emociones profundas, sugiriendo que es momento de seguir tus instintos y deseos.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá