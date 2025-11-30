En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5598 (Lavandera) y las letras son: A J K Y.
|1°
|5598
|11°
|8859
|2°
|5068
|12°
|9617
|3°
|0325
|13°
|4149
|4°
|7648
|14°
|3805
|5°
|0752
|15°
|0025
|6°
|5734
|16°
|0787
|7°
|4228
|17°
|8732
|8°
|8115
|18°
|1466
|9°
|7572
|19°
|5008
|10°
|8701
|20°
|1445
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 29 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 5277 - Pierna Mujer.
|1°
|5277
|11°
|5825
|2°
|4997
|12°
|8154
|3°
|0057
|13°
|2618
|4°
|5684
|14°
|7968
|5°
|4335
|15°
|3423
|6°
|1758
|16°
|6002
|7°
|6663
|17°
|6728
|8°
|3133
|18°
|1026
|9°
|0027
|19°
|4481
|10°
|1890
|20°
|7639
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación y limpieza en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o emociones negativas y buscar un nuevo comienzo. Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo duro y la dedicación. Soñar con ella puede indicar que se están realizando esfuerzos significativos para mejorar la situación personal o profesional y que estos esfuerzos pronto darán frutos.
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.
Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la movilidad y el progreso personal. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar un deseo de libertad o la necesidad de tomar decisiones que impulsen el crecimiento personal.