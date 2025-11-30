Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5598 (Lavandera) y las letras son: A J K Y.

1° 5598 11° 8859 2° 5068 12° 9617 3° 0325 13° 4149 4° 7648 14° 3805 5° 0752 15° 0025 6° 5734 16° 0787 7° 4228 17° 8732 8° 8115 18° 1466 9° 7572 19° 5008 10° 8701 20° 1445

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 29 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 5277 - Pierna Mujer.

1° 5277 11° 5825 2° 4997 12° 8154 3° 0057 13° 2618 4° 5684 14° 7968 5° 4335 15° 3423 6° 1758 16° 6002 7° 6663 17° 6728 8° 3133 18° 1026 9° 0027 19° 4481 10° 1890 20° 7639

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación y limpieza en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o emociones negativas y buscar un nuevo comienzo. Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo duro y la dedicación. Soñar con ella puede indicar que se están realizando esfuerzos significativos para mejorar la situación personal o profesional y que estos esfuerzos pronto darán frutos.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la movilidad y el progreso personal. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar un deseo de libertad o la necesidad de tomar decisiones que impulsen el crecimiento personal.