Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 22 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6238 (Piedras) y las letras son: D P W Z.

1° 6238 11° 8486 2° 9824 12° 9579 3° 5033 13° 1049 4° 5937 14° 1357 5° 5390 15° 0582 6° 0446 16° 7760 7° 1347 17° 5421 8° 0188 18° 8204 9° 9214 19° 2112 10° 3330 20° 7321

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 22 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 22 de noviembre. A la cabeza salió el número 0736 - La Manteca.

1° 0736 11° 1670 2° 7371 12° 2964 3° 4162 13° 4191 4° 2394 14° 1902 5° 8684 15° 3312 6° 5929 16° 6018 7° 5688 17° 4809 8° 9570 18° 2059 9° 3828 19° 3305 10° 9464 20° 2250

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en lo cotidiano.

Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura y las tradiciones, sugiriendo que es importante valorar nuestras raíces y mantener vivas las costumbres que nos definen. La Manteca, como figura popular, puede ser un recordatorio de la importancia de la comunidad y la diversión en nuestras vidas.