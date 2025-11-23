En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 22 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6238 (Piedras) y las letras son: D P W Z.

 1°6238 11°8486 
 9824  12°9579
 3°5033  13°1049 
 5937  14°1357 
 5390  15°0582 
 6°0446  16°7760
 1347  17°5421 
 0188  18°8204 
 9214  19°2112 
 10°3330  20°7321 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 22 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 22 de noviembre. A la cabeza salió el número 0736 - La Manteca.

 1°0736 11°1670 
 7371   12°2964
 3°4162  13°4191 
 2394  14°1902 
 8684  15°3312 
 6°5929  16°6018
 5688  17°4809 
 9570  18°2059 
 3828  19°3305 
 10°9464  20°2250 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en lo cotidiano.

Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura y las tradiciones, sugiriendo que es importante valorar nuestras raíces y mantener vivas las costumbres que nos definen. La Manteca, como figura popular, puede ser un recordatorio de la importancia de la comunidad y la diversión en nuestras vidas.