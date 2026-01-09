Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7259 (Las Plantas) y las letras son: I L M Q.

1° 7259 11° 1935 2° 6178 12° 7247 3° 5098 13° 9284 4° 6797 14° 7203 5° 8716 15° 7525 6° 5381 16° 0114 7° 6286 17° 5942 8° 0229 18° 6961 9° 9087 19° 2034 10° 6672 20° 9325

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 8694 - Cementerio.

1° 8694 11° 4092 2° 4246 12° 3851 3° 1440 13° 2325 4° 3551 14° 3517 5° 9777 15° 5664 6° 0185 16° 8704 7° 4041 17° 2469 8° 5938 18° 7472 9° 2559 19° 1976 10° 9762 20° 5855

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.

Además, el cementerio puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. También puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida y la muerte y a valorar más los momentos presentes.