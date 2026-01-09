En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7259 (Las Plantas) y las letras son: I L M Q.
|1°
|7259
|11°
|1935
|2°
|6178
|12°
|7247
|3°
|5098
|13°
|9284
|4°
|6797
|14°
|7203
|5°
|8716
|15°
|7525
|6°
|5381
|16°
|0114
|7°
|6286
|17°
|5942
|8°
|0229
|18°
|6961
|9°
|9087
|19°
|2034
|10°
|6672
|20°
|9325
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 8 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 8694 - Cementerio.
|1°
|8694
|11°
|4092
|2°
|4246
|12°
|3851
|3°
|1440
|13°
|2325
|4°
|3551
|14°
|3517
|5°
|9777
|15°
|5664
|6°
|0185
|16°
|8704
|7°
|4041
|17°
|2469
|8°
|5938
|18°
|7472
|9°
|2559
|19°
|1976
|10°
|9762
|20°
|5855
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.
Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.
Además, el cementerio puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. También puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida y la muerte y a valorar más los momentos presentes.