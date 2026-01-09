En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7259 (Las Plantas) y las letras son: I L M Q.

 1°7259 11°1935 
 6178  12°7247
 3°5098  13°9284 
 6797  14°7203 
 8716  15°7525 
 6°5381  16°0114
 6286  17°5942 
 0229  18°6961 
 9087  19°2034 
 10°6672  20°9325 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 8694 - Cementerio.

 1°8694 11°4092 
 4246   12°3851
 3°1440  13°2325 
 3551  14°3517 
 9777  15°5664 
 6°0185  16°8704
 4041  17°2469 
 5938  18°7472 
 2559  19°1976 
 10°9762  20°5855 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.

Además, el cementerio puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. También puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida y la muerte y a valorar más los momentos presentes.