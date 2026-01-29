Este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4330 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 28 de enero

1° 4330 11° 3357 2° 4426 12° 4327 3° 8880 13° 2264 4° 2417 14° 9346 5° 5914 15° 2405 6° 8753 16° 6623 7° 6902 17° 9186 8° 9758 18° 1408 9° 4292 19° 8678 10° 4385 20° 8141

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa es un símbolo de amor y compasión, por lo que soñar con ella puede indicar un deseo de cultivar relaciones más profundas y significativas en la vida. Este sueño invita a la reflexión sobre la importancia de la bondad y el servicio hacia los demás.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.