Este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4330 - Santa Rosa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 28 de enero
|1°
|4330
|11°
|3357
|2°
|4426
|12°
|4327
|3°
|8880
|13°
|2264
|4°
|2417
|14°
|9346
|5°
|5914
|15°
|2405
|6°
|8753
|16°
|6623
|7°
|6902
|17°
|9186
|8°
|9758
|18°
|1408
|9°
|4292
|19°
|8678
|10°
|4385
|20°
|8141
¿Qué significa soñar con Santa Rosa?
Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.
Además, la Santa Rosa es un símbolo de amor y compasión, por lo que soñar con ella puede indicar un deseo de cultivar relaciones más profundas y significativas en la vida. Este sueño invita a la reflexión sobre la importancia de la bondad y el servicio hacia los demás.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.