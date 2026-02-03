Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4672 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

1° 4672 11° 0784 2° 8300 12° 3966 3° 2286 13° 0120 4° 8190 14° 7732 5° 5307 15° 5229 6° 9282 16° 0016 7° 7050 17° 8417 8° 7112 18° 5275 9° 8350 19° 9366 10° 8123 20° 6678

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.

Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva o una revelación personal. Puede ser una señal de que es momento de abrirse a nuevas experiencias y oportunidades.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.