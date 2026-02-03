Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4672 - Sorpresa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero
|1°
|4672
|11°
|0784
|2°
|8300
|12°
|3966
|3°
|2286
|13°
|0120
|4°
|8190
|14°
|7732
|5°
|5307
|15°
|5229
|6°
|9282
|16°
|0016
|7°
|7050
|17°
|8417
|8°
|7112
|18°
|5275
|9°
|8350
|19°
|9366
|10°
|8123
|20°
|6678
¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.
Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva o una revelación personal. Puede ser una señal de que es momento de abrirse a nuevas experiencias y oportunidades.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.