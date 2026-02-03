En esta noticia

Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4672 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

 4672 11° 0784 
 2°8300 12° 3966
 3°2286 13° 0120 
 4°8190 14° 7732 
 5°5307 15° 5229 
 6°9282 16° 0016 
 7°7050 17° 8417 
 8°7112 18° 5275 
 9°835019° 9366 
 10°8123 20° 6678 

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.

Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva o una revelación personal. Puede ser una señal de que es momento de abrirse a nuevas experiencias y oportunidades.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

