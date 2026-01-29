En esta noticia

Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4431 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero

 4431 11° 1633 
 2°2493 12° 5738
 3°9283 13° 4138 
 4°7050 14° 9260 
 5°7294 15° 1896 
 6°7171 16° 7957 
 7°0002 17° 8112 
 8°4653 18° 1232 
 9°444619° 1918 
 10°9373 20° 5170 

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con la luz a menudo simboliza claridad, conocimiento y revelación. Puede representar un momento de iluminación en la vida del soñador, donde se encuentran respuestas a preguntas o se superan confusiones.

Además, la luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la positividad. Indica que el soñador está en un camino hacia el crecimiento personal y la superación de obstáculos, iluminando su camino hacia un futuro mejor.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

