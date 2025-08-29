Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este viernes 29 de agosto
Conoce qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la nocturna este viernes.
Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1439 - Lluvia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto
|1°
|1439
|11°
|9829
|2°
|0287
|12°
|6029
|3°
|4264
|13°
|7430
|4°
|7150
|14°
|8470
|5°
|4936
|15°
|5273
|6°
|7028
|16°
|2470
|7°
|9900
|17°
|4098
|8°
|8399
|18°
|9529
|9°
|4485
|19°
|7690
|10°
|5953
|20°
|1062
¿Qué significa soñar con Lluvia?
Soñar con la lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la llegada de nuevas oportunidades en la vida.
Además, la lluvia en los sueños puede reflejar el estado de ánimo del soñador. Si la lluvia es suave y agradable, puede indicar felicidad y tranquilidad, mientras que una tormenta puede sugerir conflictos internos o preocupaciones.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
