Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0003 - San Cono

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre

1° 0003 11° 2219 2° 9374 12° 7774 3° 2793 13° 8787 4° 3279 14° 3077 5° 0766 15° 6136 6° 2464 16° 3065 7° 0921 17° 0573 8° 7558 18° 5879 9° 0130 19° 7656 10° 0762 20° 5586

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con el San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por su capacidad para ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su aparición en sueños puede reflejar la necesidad de apoyo en momentos complicados.

Además, el sueño puede representar la esperanza y la fe en que las situaciones adversas se resolverán. La figura del San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de que siempre hay una luz al final del túnel y que la perseverancia es clave para superar los obstáculos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.