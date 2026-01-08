Este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8159 - Las Plantas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 7 de enero
|1°
|8159
|11°
|9007
|2°
|0925
|12°
|2135
|3°
|8651
|13°
|6099
|4°
|8316
|14°
|2829
|5°
|9795
|15°
|2384
|6°
|0478
|16°
|1600
|7°
|1295
|17°
|9030
|8°
|5479
|18°
|3123
|9°
|0487
|19°
|6648
|10°
|4162
|20°
|0165
¿Qué significa soñar con Las Plantas?
Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.
Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.