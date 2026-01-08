Este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8159 - Las Plantas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 7 de enero

1° 8159 11° 9007 2° 0925 12° 2135 3° 8651 13° 6099 4° 8316 14° 2829 5° 9795 15° 2384 6° 0478 16° 1600 7° 1295 17° 9030 8° 5479 18° 3123 9° 0487 19° 6648 10° 4162 20° 0165

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.