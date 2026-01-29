Este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5263 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 28 de enero

1° 5263 11° 3228 2° 4106 12° 3014 3° 6922 13° 9174 4° 1573 14° 2456 5° 8531 15° 8547 6° 8331 16° 5338 7° 4391 17° 2597 8° 0652 18° 7603 9° 6596 19° 5874 10° 5116 20° 1056

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.

Además, el casamiento en los sueños puede representar la integración de diferentes aspectos de la personalidad del soñador. Puede ser una señal de que se están uniendo partes de su vida que antes estaban separadas, buscando un equilibrio interno.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.