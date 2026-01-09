En esta noticia

Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9255 - La Música

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

 9255 11° 0279 
 2°9271 12° 7159
 3°5703 13° 3637 
 4°7718 14° 6047 
 5°7652 15° 7849 
 6°0723 16° 5507 
 7°2981 17° 2779 
 8°8353 18° 4504 
 9°338719° 5822 
 10°0345 20° 7181 

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con sus sentimientos más íntimos.

Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de creatividad y que está abierto a nuevas experiencias, lo que sugiere un estado mental positivo y receptivo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

