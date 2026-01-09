Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9255 - La Música

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

1° 9255 11° 0279 2° 9271 12° 7159 3° 5703 13° 3637 4° 7718 14° 6047 5° 7652 15° 7849 6° 0723 16° 5507 7° 2981 17° 2779 8° 8353 18° 4504 9° 3387 19° 5822 10° 0345 20° 7181

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con sus sentimientos más íntimos.

Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de creatividad y que está abierto a nuevas experiencias, lo que sugiere un estado mental positivo y receptivo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.