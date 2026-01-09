En esta noticia
Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9255 - La Música
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero
|1°
|9255
|11°
|0279
|2°
|9271
|12°
|7159
|3°
|5703
|13°
|3637
|4°
|7718
|14°
|6047
|5°
|7652
|15°
|7849
|6°
|0723
|16°
|5507
|7°
|2981
|17°
|2779
|8°
|8353
|18°
|4504
|9°
|3387
|19°
|5822
|10°
|0345
|20°
|7181
¿Qué significa soñar con La Música?
Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con sus sentimientos más íntimos.
Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de creatividad y que está abierto a nuevas experiencias, lo que sugiere un estado mental positivo y receptivo.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.