Este sábado, 21 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este sábado, 21 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con una gallina puede simbolizar la fertilidad y la abundancia. Este sueño a menudo refleja el deseo de cuidar y proteger lo que se considera valioso en la vida, como la familia o los proyectos personales. Además, la gallina en los sueños puede representar la necesidad de ser más consciente de las responsabilidades y el trabajo duro. Puede ser un recordatorio de que es importante valorar los pequeños logros y el esfuerzo diario. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.