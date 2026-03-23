Durante este sábado, 21 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Este sábado, 21 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con manteca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la satisfacción y el bienestar emocional, sugiriendo que se están disfrutando de los placeres de la vida. Por otro lado, también puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los propios deseos. La manteca en los sueños puede ser un recordatorio de la importancia de nutrirse tanto física como emocionalmente. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.