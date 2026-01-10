En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9845 (El Vino).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero

1° 9845 11° 1269 2° 2957 12° 3303 3° 8413 13° 1834 4° 2660 14° 6016 5° 4707 15° 8980 6° 0482 16° 1277 7° 8277 17° 8480 8° 6595 18° 8247 9° 1029 19° 0038 10° 6571 20° 8594

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como la conexión con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño se experimenta un exceso, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales, evitando caer en excesos.