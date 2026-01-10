En esta noticia

Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9845 (El Vino).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero

 9845 11° 1269 
 2°2957 12° 3303 
 3°8413 13° 1834 
 4°2660 14° 6016 
 5°4707 15° 8980 
 6°0482  16° 1277 
 7°8277 17° 8480 
 8°6595 18° 8247 
 9°1029 19° 0038 
 10°6571 20° 8594 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como la conexión con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño se experimenta un exceso, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales, evitando caer en excesos.

