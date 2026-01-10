En esta noticia
Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9845 (El Vino).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero
|1°
|9845
|11°
|1269
|2°
|2957
|12°
|3303
|3°
|8413
|13°
|1834
|4°
|2660
|14°
|6016
|5°
|4707
|15°
|8980
|6°
|0482
|16°
|1277
|7°
|8277
|17°
|8480
|8°
|6595
|18°
|8247
|9°
|1029
|19°
|0038
|10°
|6571
|20°
|8594
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como la conexión con amigos y seres queridos.
Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño se experimenta un exceso, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales, evitando caer en excesos.