Este miércoles, 28 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5089 (La Rata).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 28 de enero

1° 5089 11° 3175 2° 4979 12° 2743 3° 3346 13° 8140 4° 7692 14° 2344 5° 9596 15° 1556 6° 0711 16° 5332 7° 4871 17° 3920 8° 5775 18° 2551 9° 1558 19° 7583 10° 4350 20° 9494

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras. También puede indicar la necesidad de ser más cauteloso en tus relaciones y en tus decisiones diarias.

Además, La Rata en los sueños puede representar la ansiedad o el estrés que sientes en tu entorno. Puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y a liberarte de situaciones tóxicas. Este sueño te invita a reflexionar sobre lo que realmente valoras y a proteger tu bienestar emocional.