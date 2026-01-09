En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0849 (La Carne).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero

1° 0849 11° 8443 2° 0207 12° 9216 3° 0230 13° 5606 4° 3552 14° 6159 5° 0227 15° 4882 6° 6761 16° 0330 7° 5509 17° 8168 8° 1005 18° 8906 9° 7061 19° 6062 10° 6865 20° 3237

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vida física y la vitalidad. Puede indicar una búsqueda de satisfacción o la necesidad de nutrirse emocional y espiritualmente.

Además, La Carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede sugerir que el soñador está lidiando con cuestiones de autoestima o la percepción de su cuerpo. Es un llamado a explorar la relación con uno mismo y con los demás.