En esta noticia

Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0849 (La Carne).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero

 0849 11° 8443 
 2°0207 12° 9216 
 3°0230 13° 5606 
 4°3552 14° 6159 
 5°0227 15° 4882 
 6°6761  16° 0330 
 7°5509 17° 8168 
 8°1005 18° 8906 
 9°7061 19° 6062 
 10°6865 20° 3237 

Te puede interesar

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y elaborado en minutos

Te puede interesar

Cambian los controles de tránsito: encarcelarán a los conductores que no exhiban la licencia original

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vida física y la vitalidad. Puede indicar una búsqueda de satisfacción o la necesidad de nutrirse emocional y espiritualmente.

Además, La Carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede sugerir que el soñador está lidiando con cuestiones de autoestima o la percepción de su cuerpo. Es un llamado a explorar la relación con uno mismo y con los demás.

Te puede interesar

Construyen el túnel más anhelado en la Ciudad: pasará debajo del tren y terminará con el tráfico de la zona