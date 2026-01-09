En esta noticia
Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0849 (La Carne).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero
|1°
|0849
|11°
|8443
|2°
|0207
|12°
|9216
|3°
|0230
|13°
|5606
|4°
|3552
|14°
|6159
|5°
|0227
|15°
|4882
|6°
|6761
|16°
|0330
|7°
|5509
|17°
|8168
|8°
|1005
|18°
|8906
|9°
|7061
|19°
|6062
|10°
|6865
|20°
|3237
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vida física y la vitalidad. Puede indicar una búsqueda de satisfacción o la necesidad de nutrirse emocional y espiritualmente.
Además, La Carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede sugerir que el soñador está lidiando con cuestiones de autoestima o la percepción de su cuerpo. Es un llamado a explorar la relación con uno mismo y con los demás.