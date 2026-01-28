En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 28 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7243 (Balcón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 28 de enero

1° 7243 11° 5503 2° 7711 12° 4272 3° 7579 13° 6251 4° 8620 14° 9985 5° 1229 15° 1267 6° 6530 16° 7628 7° 3808 17° 7548 8° 2573 18° 9693 9° 3417 19° 1929 10° 3675 20° 1019

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva en la vida. Este espacio elevado sugiere que el soñador está buscando una visión más amplia de sus circunstancias, permitiendo la reflexión sobre sus metas y deseos. Es un llamado a observar el mundo desde un ángulo diferente.

Además, el balcón puede representar la conexión entre el interior y el exterior. Soñar con él puede indicar la necesidad de abrirse a nuevas experiencias o relaciones. Este sueño invita a explorar oportunidades que están al alcance, pero que requieren valentía para ser alcanzadas.