Este sábado, 10 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4462 (Inundación).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 10 de enero

1° 4462 11° 4835 2° 4078 12° 3155 3° 8611 13° 4365 4° 3533 14° 6924 5° 9562 15° 7100 6° 4852 16° 6242 7° 1068 17° 4431 8° 6808 18° 7731 9° 6017 19° 1665 10° 2455 20° 8979

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, miedo o la necesidad de liberar tensiones acumuladas en la vida diaria.

Además, la inundación en los sueños puede representar cambios significativos o transformaciones inminentes. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar problemas ocultos y dejar atrás lo que ya no sirve, permitiendo así un nuevo comienzo.